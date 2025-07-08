«Бикбаев создал площадку Нового Манежа, которая долгие годы наполовину действовала и нельзя сказать, что это было живое место. Он сумел ввести благородные инициативы. Привел в порядок помещение, сделал его театральным. Пригласил к сотрудничеству частные театры и развернул целую программу. А ведь в Москве очень большая проблема с репетиционными площадками, потому что театр - это дорогостоящее дело. Все это действовало без всякой цензуры. Мы с ним даже немножко спорили, я считала, что должен быть все-таки какой-то отбор. Он предпочитал не делать этого, а в перспективе предполагал сделать экспертный совет. Для него было чрезвычайно важно дать возможность - пусть театр и зритель сам решает, смотреть или не смотреть», - рассказала Галахова.

По мнению театрального критика, с приходом в театр «На Покровке» Бикбаева появится шанс его превращения в энергичную, современную площадку.

«Как режиссеру ему еще предстоит освоить эту профессию, которую люди осваивают всю жизнь. Ему еще предстоит выработать свой стиль, взгляд, мировоззрение. Это человек, который сам очень много работает и даст возможность работать другим - это очень важное качество руководителя. Ну а что мы слышали о «Покровке» в последние годы, когда оттуда ушел Арцибашев? Да ничего! И хуже уже не будет. Надо не ждать сумасшедшего взлета, что там расцветут все цветы театрального искусства. Но есть надежда, что это будет молодой, энергичный, современный театр», - считает театральный критик.

Театр «На Покровке» был основан в 1991 году Сергеем Арцибашевым, который был его художественным руководителем до своей смерти в 2015 году. Театр известен своей интерпретацией русской классики. После ухода Арцибашева, пост главного режиссера занимали Геннадий Шапошников, затем Михаил Милькис.

Ранее генеральный директор МАМТ Андрей Борисов заявил НСН, что реагируя на действительность, театр сегодня ориентирован на поиск высоких ценностей.

