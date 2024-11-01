«Есть спрос!»: Дробыш призвал депутатов подумать о стране, а не о гонорарах певцов
Гонорар исполнителей за выступление и участие в шоу зависит от их востребованности, однако отдавать миллионы за концерт из государственного бюджета - расточительство, сказал НСН Виктор Дробыш.
Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с корреспондентом НСН заявил, что депутатам Госдумы стоило бы обсуждать более важные для страны темы, чем гонорары артистов.
Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних «огоньков». По его мнению, недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Дробыш призвал депутатов больше думать о стране.
«Мне кажется, у депутатов в Госдуме есть более важные темы для разговоров, чем гонорары артистов. Спрос рождает предложение. Если черная икра дороже красной, то Госдума не сможет поменять ценообразование красной и черной икры. Также и с музыкой – это продукт, у которого есть своя цена. Нравится вам или нет, живите с этим. Более того, находясь на рабочем месте, больше думайте о том, что нужно стране, а не оценивайте артистов, тем более в Новый год», - сказал он.
Вместе с тем собеседник НСН допустил, что в случае концертов, организованных за государственный счет, должны действовать иные механизмы ценообразования.
«Вот за государственный счет – другой разговор. На мой взгляд, если в области есть проблема, как это было в Оренбурге, когда вся область плавает, и люди на грани катастрофы, не нужно отдавать миллионы Шаману. Это расточительно. А в общем – тут должны действовать какие-то другие, не рыночные механизмы. Но не мне судить об этом», - заключил он.
В конце августа певец Шаман (Ярослав Дронов) выступил на Дне города в Оренбурге. По данным СМИ, местные власти заплатили за концерт 16 миллионов рублей из регионального бюджета, что вызвало недовольство местных жителей, которые назвали это «пиром во время чумы».
После этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ограничить суммой в миллион рублей стоимость госзакупок на организацию концертов. Он заметил, что проведение дорогостоящих развлекательных мероприятий в период проведения спецоперации на Украине вызывает возмущение у граждан. В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что артисты сегодня стали жертвами депутатов и все чаще подвергаются неоправданным нападкам.
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