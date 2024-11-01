«Есть спрос!»: Дробыш призвал депутатов подумать о стране, а не о гонорарах певцов

Гонорар исполнителей за выступление и участие в шоу зависит от их востребованности, однако отдавать миллионы за концерт из государственного бюджета - расточительство, сказал НСН Виктор Дробыш.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с корреспондентом НСН заявил, что депутатам Госдумы стоило бы обсуждать более важные для страны темы, чем гонорары артистов.

«Глупый депутат!» Пригожин опроверг, что артистам платят за новогодние «огоньки»

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних «огоньков». По его мнению, недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Дробыш призвал депутатов больше думать о стране.

«Мне кажется, у депутатов в Госдуме есть более важные темы для разговоров, чем гонорары артистов. Спрос рождает предложение. Если черная икра дороже красной, то Госдума не сможет поменять ценообразование красной и черной икры. Также и с музыкой – это продукт, у которого есть своя цена. Нравится вам или нет, живите с этим. Более того, находясь на рабочем месте, больше думайте о том, что нужно стране, а не оценивайте артистов, тем более в Новый год», - сказал он.
«Вангую возмущение!»: Скандал с гонораром Shaman «подставил» других артистов

Вместе с тем собеседник НСН допустил, что в случае концертов, организованных за государственный счет, должны действовать иные механизмы ценообразования.

«Вот за государственный счет – другой разговор. На мой взгляд, если в области есть проблема, как это было в Оренбурге, когда вся область плавает, и люди на грани катастрофы, не нужно отдавать миллионы Шаману. Это расточительно. А в общем – тут должны действовать какие-то другие, не рыночные механизмы. Но не мне судить об этом», - заключил он.

В конце августа певец Шаман (Ярослав Дронов) выступил на Дне города в Оренбурге. По данным СМИ, местные власти заплатили за концерт 16 миллионов рублей из регионального бюджета, что вызвало недовольство местных жителей, которые назвали это «пиром во время чумы».

После этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ограничить суммой в миллион рублей стоимость госзакупок на организацию концертов. Он заметил, что проведение дорогостоящих развлекательных мероприятий в период проведения спецоперации на Украине вызывает возмущение у граждан. В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что артисты сегодня стали жертвами депутатов и все чаще подвергаются неоправданным нападкам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: RIAN
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыНовый ГодТелевидениеВиктор Дробыш

Горячие новости

Все новости

партнеры