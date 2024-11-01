«Есть спрос!»: Дробыш призвал депутатов подумать о стране, а не о гонорарах певцов

Вместе с тем собеседник НСН допустил, что в случае концертов, организованных за государственный счет, должны действовать иные механизмы ценообразования.

«Вот за государственный счет – другой разговор. На мой взгляд, если в области есть проблема, как это было в Оренбурге, когда вся область плавает, и люди на грани катастрофы, не нужно отдавать миллионы Шаману. Это расточительно. А в общем – тут должны действовать какие-то другие, не рыночные механизмы. Но не мне судить об этом», - заключил он.

В конце августа певец Шаман (Ярослав Дронов) выступил на Дне города в Оренбурге. По данным СМИ, местные власти заплатили за концерт 16 миллионов рублей из регионального бюджета, что вызвало недовольство местных жителей, которые назвали это «пиром во время чумы».

После этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ограничить суммой в миллион рублей стоимость госзакупок на организацию концертов. Он заметил, что проведение дорогостоящих развлекательных мероприятий в период проведения спецоперации на Украине вызывает возмущение у граждан. В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что артисты сегодня стали жертвами депутатов и все чаще подвергаются неоправданным нападкам.

