В Госдуме предложили ограничить стоимость госзакупок на организацию концертов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ограничить суммой в миллион рублей стоимость госзакупок на организацию концертов.

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Депутат отметил, что сейчас на контракты с артистами идут большие суммы, напомнил про недавнюю историю с певцом Shaman (Ярослав Дронов) и упомянул выступление Олега Газманова в Новгородской области стоимостью в 8,25 миллиона рублей.

В период проведения спецоперации организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан, считает Даванков.

Ранее стало известно, что 30 августа Shaman выступит в Оренбурге. По данным СМИ, местные власти заплатили за это 16 миллионов рублей. Некоторые местные жители назвали это «пиром во время чумы». Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила артисту сделать концерт благотворительным, направив гонорар пострадавшим от наводнений в регионе. Позже Останина в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что Shaman пока не ответил на её предложение.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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