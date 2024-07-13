Жители Украины осудили Галкина за песни на украинском языке на свадьбе киевлянки
Шоумен Максим Галкин (признан в России иноагентом) выступил на свадьбе киевлянки Ангелины Терской на озере Комо в Италии, пишут СМИ.
Юморист развлекал гостей песнями Софии Ротару и стихами на украинском языке, за что на него в Сети обрушился негатив от украинцев.
Украинские пользователи обвинили молодоженов в чрезмерной роскоши, а также выразили недовольство гонораром Галкина, который составил порядка 10 миллионов рублей.
Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что у Галкина могут возникнуть проблемы после подачи жалобы с требованием снять статус иноагента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru