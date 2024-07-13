Жители Украины осудили Галкина за песни на украинском языке на свадьбе киевлянки

Юморист развлекал гостей песнями Софии Ротару и стихами на украинском языке, за что на него в Сети обрушился негатив от украинцев.

Украинские пользователи обвинили молодоженов в чрезмерной роскоши, а также выразили недовольство гонораром Галкина, который составил порядка 10 миллионов рублей.

Ранее адвокат Сергей Жорин заявил, что у Галкина могут возникнуть проблемы после подачи жалобы с требованием снять статус иноагента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

