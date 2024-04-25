Адвокат Жорин: У Галкина возникнут проблемы из-за подачи жалобы в суд РФ

«С точки зрения норм права каких-либо негативных последствий из-за действий Галкина возникнуть не должно. Но в жизни все может быть совершенно наоборот. Возможно, кто-то из влиятельных чиновников или должностных лиц обидится», - заявил он в беседе с NEWS.ru.

По словам адвоката, среди тех, кто может пожелать усложнить жизнь артиста не только чиновники, но и представители общественных организаций. Как пояснил Жорин, на данный момент общественность тоже обладает определенной силой и властью.

В начале марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в список иноагентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста, напоминает «Радиоточка НСН».

