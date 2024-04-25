Адвокат Жорин: У Галкина возникнут проблемы из-за подачи жалобы в суд РФ
У юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) могут возникнуть проблемы после подачи жалобы с требованием снять статус иноагента, заявил адвокат Сергей Жорин.
«С точки зрения норм права каких-либо негативных последствий из-за действий Галкина возникнуть не должно. Но в жизни все может быть совершенно наоборот. Возможно, кто-то из влиятельных чиновников или должностных лиц обидится», - заявил он в беседе с NEWS.ru.
По словам адвоката, среди тех, кто может пожелать усложнить жизнь артиста не только чиновники, но и представители общественных организаций. Как пояснил Жорин, на данный момент общественность тоже обладает определенной силой и властью.
В начале марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в список иноагентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок за изнасилование
- ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Токмаке
- Песков: Секретная поставка ракет ВСУ подтверждает вовлеченность США в конфликт
- Голикова: Более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются к работе
- Тверской суд Москвы арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья
- Костомаров споет «Город, которого нет» на шоу Авербуха в Петербурге
- Экс-игрок «Краснодара» назвал ближайший тур РПЛ определяющим в чемпионской гонке
- Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Тимура Иванова
- Россия пригрозила понизить уровень дипотношений с США
- «Честный выбор»: Издатели объяснили «закрашенный текст» в книге о Пазолини
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru