В доме брата Максима Галкина* работают следователи
Сотрудники силовых структур проводят следственные действия в доме брата российского юмориста Максима Галкина* Дмитрия, сообщает ТАСС.
Мужчина является соучредителем компании, производящей боеприпасы. Изъяты компьютеры и носители цифровой информации. Уголовное дело, в рамках которого прошли следственные действия у Дмитрия Галкина, никак не связаны с Максимом Галкиным.
Дмитрий Галкин является соучредителем ООО «Оружейные мастерские». В компании ему принадлежит доля в 25%. Она занимается производством боеприпасов для нужд Минобороны.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.
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