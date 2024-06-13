В доме брата Максима Галкина* работают следователи

Мужчина является соучредителем компании, производящей боеприпасы. Изъяты компьютеры и носители цифровой информации. Уголовное дело, в рамках которого прошли следственные действия у Дмитрия Галкина, никак не связаны с Максимом Галкиным.

Дмитрий Галкин является соучредителем ООО «Оружейные мастерские». В компании ему принадлежит доля в 25%. Она занимается производством боеприпасов для нужд Минобороны.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

