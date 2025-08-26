В России популярны японские комиксы манга, при этом крупные издательства перестраховываются на фоне закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), заявил в интервью НСН гендиректор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал на 14 миллионов рублей один из популярных сайтов для чтения манги за ЛГБТ-пропаганду. Капьев отметил, что его издательство старается минимизировать подобные риски и имеет в портфеле не так много подобной литературы.