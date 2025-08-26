Жёсткая перестраховка: Как ударят по манге в России многомиллионные штрафы

Манга в России хорошо продается, ее любит аудитория до 18 и после 35 лет, но издательства исключают даже потенциальные риски нарушения закона, сказал в эфире НСН Евгений Капьев.

В России популярны японские комиксы манга, при этом крупные издательства перестраховываются на фоне закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), заявил в интервью НСН гендиректор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев.

Ранее стало известно, что суд в Москве оштрафовал на 14 миллионов рублей один из популярных сайтов для чтения манги за ЛГБТ-пропаганду. Капьев отметил, что его издательство старается минимизировать подобные риски и имеет в портфеле не так много подобной литературы.

«У нас в "ЭКСМО" манги не очень много. Я не припомню, чтобы по ней были претензии, но в любом случае сейчас очень жесткое законодательство в области ЛГБТ. Количество наименований, которые попадают под требования закона, увеличивается. Мы сейчас ввели очень жесткие ограничения по покупке и изданию любых наименований, где есть даже потенциальные риски нарушения закона. Мы максимально перестраховываемся здесь», - сказал он.
При этом Капьев рассказал, какая аудитория читает мангу в России.

«Как правило, популярность манги происходит волнами, там разная аудитория. Где-то 10 лет она мегапопулярна, потом большой спад, потом опять 10 лет популярна. Соответственно, это и влияет на возраст. В аудиторию любителей манги входят подростки до 18-20 лет, дальше идет небольшой гэп (разрыв - прим. НСН) и есть большой горбик аудитории старше 35 лет. С точки зрения продаж манга достаточно популярна, особенно какие-то интересные наименования, которые где-то засветились. Манга хорошо продается», - заключил собеседник НСН.

В 2024 году самым популярным жанром комиксов среди россиян стала японская манга, например, «Атака титанов», «Наруто» и «One Piece». Второе место поделили супергеройские комиксы от студий Marvel и DC, и российские комиксы «Майор Гром» от издательства Bubble, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:Книги

