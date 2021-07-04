Жена Петра Мамонова опровергла данные о смерти музыканта
Супруга и менеджер Петра Мамонова Ольга опровергла слухи о смерти артиста. Об этом она заявила ТАСС.
«Это какие-то сумасшедшие, - прокомментировала публикацию супруга Мамонова. - Я позвонила в Коммунарку (больница, в которой лечится Мамонов - прим. НСН), они сказали, что живой, в тяжелом состоянии», - прокомментировала Мамонова ситуацию.
Артист уже четвертые сутки подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«Первого июля его положили под ИВЛ, так что четвертые сутки состояние крайне тяжелое. Слава богу, плохой динамики нет», — цитирует Мамонову Газета.ru.
Ранее Ольга Мамонова не смогла ответить Telegram-каналу «Радиоточка НСН» на вопрос, как мог заразиться коронавирусом ее супруг, который в последнее время безвыездно жил в деревне.
«Не знаю ничего. Он сидел дома. Вообще, не знаю, как. Могла я заразить. Я в Москву все время гоняю, не знаю. Если каждый бы знал, где он заразился, не было бы этого ничего», - окончила разговор жена артиста.
Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».
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