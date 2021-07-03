Супруга Мамонова рассказала о его состоянии в больнице

«Лёгкие под ИВЛ, состояние крайне тяжелое, седьмые сутки он там, вторые сутки на ИВЛ», - уточнила она.

Ранее Ольга Мамонова не смогла ответить Telegram-каналу «Радиоточка НСН» на вопрос, как мог заразиться коронавирусом ее супруг, который в последнее время безвыездно жил в деревне.

«Не знаю ничего. Он сидел дома. Вообще, не знаю, как. Могла я заразить. Я в Москву все время гоняю, не знаю. Если каждый бы знал, где он заразился, не было бы этого ничего», - окончила разговор жена артиста.

Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».

