Супруга Мамонова рассказала о его состоянии в больнице
Музыкант Петр Мамонов остается в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Актера подключили к аппарату ИВЛ из-за большого поражения легких на фоне коронавируса, которым он заразился. Об этом РИА Новости рассказала жена Мамонова Ольга.
«Лёгкие под ИВЛ, состояние крайне тяжелое, седьмые сутки он там, вторые сутки на ИВЛ», - уточнила она.
Ранее Ольга Мамонова не смогла ответить Telegram-каналу «Радиоточка НСН» на вопрос, как мог заразиться коронавирусом ее супруг, который в последнее время безвыездно жил в деревне.
«Не знаю ничего. Он сидел дома. Вообще, не знаю, как. Могла я заразить. Я в Москву все время гоняю, не знаю. Если каждый бы знал, где он заразился, не было бы этого ничего», - окончила разговор жена артиста.
Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».
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