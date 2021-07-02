Жена Петра Мамонова рассказала о крайне тяжелом состоянии артиста

«Шестые сутки находится в «Коммунарке». Вчера, 1 июля был подключен к ИВЛ, сегодня на 2 июля на 9 часов состояние оценивается как крайней тяжести. Всё», - рассказала она.

Жена артиста призналась, что не понимает, как он мог заразиться.

«Не знаю ничего. Он сидел дома. Вообще, не знаю, как. Могла я заразить. Я в Москву все время гоняю, не знаю. Если каждый бы знал, где он заразился, не было бы этого ничего», - окончила разговор жена артиста.

Ранее она рассказала телеканалу РЕН ТВ, как Мамонов попал в больницу.

«Пять дней он в реанимации. А так, была у него температура, мы ее сбили, а потом все-таки ему стало хуже, я вызвала скорую», - заявила супруга музыканта.

Как известно, Мамонов не прививался от COVID-19 и в последнее время практически не выезжал из деревни. Два года назад артист попал в реанимацию с инфарктом. Тогда он перенес сразу две операции на сердце.

Петр Мамонов – советский и российский актер кино и сериалов. Зрители знают его по фильмам «Игла», «Такси блюз», «Остров и многим другим. Кроме того, он является основателем и лидером группы «Звуки Му».

