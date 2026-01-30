При этом режиссер подчеркнул, что тем, которые лучше бы оставить за кадром, не существует, если только они не противоречат закону.

«Таких тем нет. Темы, которые мы оставляем за кадром, определены законам РФ и Уголовным кодексом. Вообще в художественном произведении не должно быть запретных тем, оно для того и существует, чтобы говорить о всем, что волнует человека или что его окружает. Таким образом надо было бы запретить всего Льва Толстого, Федора Достоевского и так далее», - подытожил он.

Ранее Сокуров говорил НСН, что искусство всегда смотрит глубже и дальше, а государству не следует вмешиваться в творческий процесс.

