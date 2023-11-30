«Жду приглашения!»: Солист Большого театра о конкуренции с «Щелкунчиком» Цискаридзе
Геннадий Янин в эфире НСН признался, что с удовольствием посетит спектакль «Щелкунчик» Николая Цискаридзе, шоу должно получиться интересным.
Большой театр не конкурирует с другими прочтениями «Щелкунчика», каждый интересно поставленный спектакль найдет своего зрителя, заявил заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью НСН. Он отметил, что с удовольствием посетит премьеру Николая Цискаридзе.
В начале декабря Театр балета имени Леонида Якобсона на основной сцене БДТ представит премьеру балета «Щелкунчик» в хореографической редакции народного артиста России Николая Цискаридзе. Янин заметил, что ждет приглашения от Николая Максимовича.
«Музыка к этому спектаклю была написана почти 150 лет назад, первая постановка тогда случилась. За это время он же не может стоять на одном месте, изменился транспорт, изменилась одежда, мы полетели в космос, а балет должен быть таким же? Конечно, нет, он должен развиваться. Это очень правильно, нужно идти в ногу с нынешним зрителем. Прекрасно прийти посмотреть спектакль, которому много лет, который проверен на публике. Посмотреть можно и не только в Большом театре, а также на тот, где используются какие-то современные технологии, я бы с удовольствием посмотрел! Пока Николай Максимович меня не пригласил, жду приглашения. Я думаю, что это будет интересно, потому что у Николая Максимовича довольно вкуса, чтобы сделать это интересно, довольно знания предмета», - рассказал он.
При этом, по словам Янина, о конкуренции с Большим театром речи не идет, каждый найдет своего зрителя, а очередей в Москве на спектакль все равно не избежать.
«Что касается конкуренции, существует ли конкуренция между фирмами BMW и Mercedes? Я думаю, что каждый найдет своего зрителя. В Москве все равно будут толпиться, потому что Большой театр – это первый театр страны, к нему повышенный интерес. Это недешевое удовольствие, но это гарантированное качество», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал «чудовищным» руководство Большого театра, которое намеренно создает ажиотаж перед Новым годом с билетами на балет «Щелкунчик», передает «Радиоточка НСН».
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