«Жду приглашения!»: Солист Большого театра о конкуренции с «Щелкунчиком» Цискаридзе

Большой театр не конкурирует с другими прочтениями «Щелкунчика», каждый интересно поставленный спектакль найдет своего зрителя, заявил заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью НСН. Он отметил, что с удовольствием посетит премьеру Николая Цискаридзе.

В начале декабря Театр балета имени Леонида Якобсона на основной сцене БДТ представит премьеру балета «Щелкунчик» в хореографической редакции народного артиста России Николая Цискаридзе. Янин заметил, что ждет приглашения от Николая Максимовича.