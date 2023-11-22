Николай Цискаридзе назвал халтурой «Щелкунчик» в Большом театре
Народный артист РФ Николай Цискаридзе назвал «чудовищным» руководство Большого театра, которое намерено создает ажиотаж перед Новым годом с билетами на балет «Щелкунчик», сообщает MSK1.RU.
Ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой заявил, что не понимает, почему учреждение с бюджетом в 5 миллиардов рублей на протяжении нескольких лет не может наладить систему, при которой любители балета смогли бы в личном кабинете зарегистрироваться и купить билеты, пусть и ограниченное их число.
«Мне больно и стыдно, как премьеру Большого театра», — подчеркнул Цискаридзе.
По его словам, сама постановка также может быть опасна для исполнителей, так как артисты балета не могут ежедневно выкладываться на сцене в полную силу.
Цискаридзе предупредил, что в итоге спектакль станет разочарованием для зрителей, которые провели много часов на морозе и назвал «Щелкунчик» «халтурой».
Ранее балерина Анастасия Волочкова в пресс-центре НСН призвала зрителей не покупать билеты на спектакль «Щелкунчик», а слетать за эти деньги на Мальдивы.
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