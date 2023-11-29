Николай Цискаридзе выпустит современную редакцию балета «Щелкунчик»
29 ноября 202318:56
Народный артист РФ Николай Цискаридзе представит современную редакцию балета «Щелкунчик».
Представление пройдет 3, 4 и 5 декабря в Театре балета имени Леонида Якобсона. Хореографическим редактором выступит Цискаридзе.
Ранее Цискаридзе заявил, что скандальный спектакль Большого «Щелкунчик» является «халтурой» и разочарует зрителей, отмечают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru