Николай Цискаридзе выпустит современную редакцию балета «Щелкунчик»

Народный артист РФ Николай Цискаридзе представит современную редакцию балета «Щелкунчик».

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Представление пройдет 3, 4 и 5 декабря в Театре балета имени Леонида Якобсона. Хореографическим редактором выступит Цискаридзе.

Ранее Цискаридзе заявил, что скандальный спектакль Большого «Щелкунчик» является «халтурой» и разочарует зрителей, отмечают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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