«Это не про ностальгию!»: Продюсер мюзикла «Первое свидание» о перезапуске и конкурентах
Новое «Свидание» должно быть актуальным в 2025-м, сказал в эфире НСН Дмитрий Богачев, отметив, что повторить рекорды мюзикла-миллиардера «Ничего не бойся, я с тобой!» будет непросто.
Продюсер театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев в интервью НСН рассказал о перезапуске мюзикла «Первое свидание», а также пожелал удачи конкурентам, создающим мюзиклы по песням Басты и Александра Розенбаума.
Ранее стало известно о перезапуске в театре «Маска» бродвейского мюзикла «Первое свидание», премьера новой версии которого состоится осенью, а несколько показов – уже в июле. Богачев объяснил, почему эту постановку не стоит сравнивать с мюзиклом «Ничего не бойся, я с тобой!», попавшем в Книгу рекордов России за самые большие кассовые сборы.
«Мы сделали уже вторую постановку "Первого свидания" - первая была за столиками. Так что это наше второе "Первое свидание". И это не джукбокс (музыкальный автомат – прим. НСН), как наш суперхит "Ничего не бойся, я с тобой!" Мы не стали придумывать еще один мюзикл с известными отечественными песнями. Наш успех "Ничего не бойся, я с тобой!" с его 1,2 млн зрителей и 3,5-миллиардными сборами повторить будет непросто, если речь не идет о чем-то феноменально популярном как ABBA и Mamma Mia. Мюзикл “Первое свидание» - это не про ностальгию и не про выдуманный мир, а про здесь и сейчас, про наш город, про наших друзей, про подружку из соседнего подъезда, про товарища из офиса, про вашу сестру и ее бойфренда, про нас с вами. Он должен быть максимально достоверным именно сегодня в 2025-м. Мы сохранили сюжет, но изменили окружающую реальность и оформление, отчего спектакль стал интереснее, современнее и зрелищнее», - отметил продюсер.
Богачев также рассказал, кто создавал этот мюзикл на Бродвее, указав еще на одну любовную новеллу.
«Это классный прикольный современный бродвейский мюзикл, созданный Аланом Закари и Майклом Вайнером. Это опытные соавторы, работающие в голливудском кино, в американских и английских мюзиклах, они любят загонять героев своих сюжетов в сложное положение. Сейчас, например, они снова экспериментируют с экстремальными обстоятельствами, работая над новым мюзиклом "Из 13 в 30" по одноименному фильму. "Первое свидание" и наша вторая история под названием "День влюбленных", которую мы сейчас тоже перерабатываем и актуализируем, - две романтические комедии, музыкальные новеллы, связанные между собой. Они чем-то напоминают фильм "Реальная любовь", который можно смотреть бесконечно», - отметил он.
Осенью в Москве также состоятся премьеры мюзиклов «Вальс-бостон» по песням Александра Розенбаума и «Любовь без памяти», отсылающего к творчеству рэпера Басты. Богачев подчеркнул, что будет только рад успеху конкурентов.
«Я кое-что слышал о планах коллег и, пользуясь случаем, хочу пожелать им удачи. Буду рад, если у них получится. Нам всем нужны счастливые зрители и довольные инвесторы», - заключил собеседник НСН.
Режиссер Алексей Франдетти ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о совместной работе с Бастой над мюзиклом «Любовь без памяти».
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