Продюсер театральной компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев в интервью НСН рассказал о перезапуске мюзикла «Первое свидание», а также пожелал удачи конкурентам, создающим мюзиклы по песням Басты и Александра Розенбаума.

Ранее стало известно о перезапуске в театре «Маска» бродвейского мюзикла «Первое свидание», премьера новой версии которого состоится осенью, а несколько показов – уже в июле. Богачев объяснил, почему эту постановку не стоит сравнивать с мюзиклом «Ничего не бойся, я с тобой!», попавшем в Книгу рекордов России за самые большие кассовые сборы.