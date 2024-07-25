«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории

Предыдущим лидером по кассовым сборам тоже был сиквел. Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» студии Disney, вышедшая на большие экраны в ноябре 2019 года, собрала в прокате 1,45 млрд долларов. Кроме того, «Головоломка 2» обогнала самый кассовый игровой фильм 2023 года – «Барби». Тогда он собрал 1,446 млрд долларов.

Издание уточнило, что ремейк «Короля Льва» студии Disney от 2019 года, собравший 1,65 млрд долларов, не вошел в анимационный рейтинг. Это объясняется тем, что студия отнесла картину к категории игровых фильмов, хотя он почти полностью создан при помощи графики.

Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН отметила, что подавляющее большинство отечественных премьер 2024 года не оправдали ожиданий. По ее словам, если запретить нелегальный показ голливудских блокбастеров, через какое-то время кинотеатры закроются, передает «Радиоточка НСН».

