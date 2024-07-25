«Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории

«Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом за всю историю кинематографа: мировые сборы картины составили 1,46 млрд долларов за 40 дней проката. Об этом сообщила газета Variety.

Отмечается, что в кинотеатрах Соединенных Штатов мультфильм заработал 601 млн долларов, еще 861 млн долларов было собрано в остальных странах.

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Предыдущим лидером по кассовым сборам тоже был сиквел. Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» студии Disney, вышедшая на большие экраны в ноябре 2019 года, собрала в прокате 1,45 млрд долларов. Кроме того, «Головоломка 2» обогнала самый кассовый игровой фильм 2023 года – «Барби». Тогда он собрал 1,446 млрд долларов.

Издание уточнило, что ремейк «Короля Льва» студии Disney от 2019 года, собравший 1,65 млрд долларов, не вошел в анимационный рейтинг. Это объясняется тем, что студия отнесла картину к категории игровых фильмов, хотя он почти полностью создан при помощи графики.

Ранее главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская в разговоре с НСН отметила, что подавляющее большинство отечественных премьер 2024 года не оправдали ожиданий. По ее словам, если запретить нелегальный показ голливудских блокбастеров, через какое-то время кинотеатры закроются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из трейлера
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