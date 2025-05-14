Кинопарк «Москино» стал одной из самых популярных площадок для съемок
С начала года в кинокомиссию «Москино» поступило больше 1 тысячи заявок, что на 53% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Каждая четвертая заявка – на съемки в кинопарке «Москино», которая является одной из самых популярных площадок города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
За три месяца в кинопарке «Москино» реализовано 15 проектов. Кинопарк предоставляет кинопроизводителям уникальные возможности. Например, для фильма «В списках не значился» примерно за 90 дней построили натурную площадку «Брестская крепость», а для картины «Буратино» – целый итальянский город.
На каждом этапе производства фильма группам помогает кинокомиссия – от подачи заявок до получения разрешений и координации. На съемочных площадках работают кинокомиссары, в этом году они выезжали уже на 265 съемок.
Главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова рассказала НСН о главных секретах продвижения фильмов, которые помогают привлечь зрителя в кинотеатр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru