Кинопарк «Москино» стал одной из самых популярных площадок для съемок

За три месяца в кинопарке «Москино» реализовано 15 проектов. Кинопарк предоставляет кинопроизводителям уникальные возможности. Например, для фильма «В списках не значился» примерно за 90 дней построили натурную площадку «Брестская крепость», а для картины «Буратино» – целый итальянский город.

На каждом этапе производства фильма группам помогает кинокомиссия – от подачи заявок до получения разрешений и координации. На съемочных площадках работают кинокомиссары, в этом году они выезжали уже на 265 съемок.

Главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова рассказала НСН о главных секретах продвижения фильмов, которые помогают привлечь зрителя в кинотеатр.





