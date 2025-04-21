Для съемок комедии «Горе от ума» в кинопарке «Москино» построят улицы XIX века

Уточняется, что среди прочего намерены построить и дом Фамусова. Декорации разработают по эскизам главного художника кинопарка Сергея Февралева, который ранее работал над такими проектами, как «Злой город», «Белый тигр» и «Анна Каренина».

Съемки фильма начнутся уже в 2025 году. Продюсерами проекта выступят Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов.

Картина станет первой экранизацией комедии, прежде зрителю был доступен лишь телеспектакль по произведению Грибоедова, передает «Радиоточка НСН».

