Для съемок комедии «Горе от ума» в кинопарке «Москино» построят улицы XIX века
Улицы и здания Москвы XIX века отстроят в кинопарке «Москино» для съемок полнометражной экранизации комедии Александра Грибоедова «Горе от ума», сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Уточняется, что среди прочего намерены построить и дом Фамусова. Декорации разработают по эскизам главного художника кинопарка Сергея Февралева, который ранее работал над такими проектами, как «Злой город», «Белый тигр» и «Анна Каренина».
Съемки фильма начнутся уже в 2025 году. Продюсерами проекта выступят Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов.
Картина станет первой экранизацией комедии, прежде зрителю был доступен лишь телеспектакль по произведению Грибоедова, передает «Радиоточка НСН».
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