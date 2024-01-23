Суд снова зарегистрировал иск к участникам «голой» вечеринки Ивлеевой

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал еще один иск о взыскании моральной компенсации с участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

18 января Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой по поводу «голой» вечеринки, рассказали РИА Новости в суде. Из решения суда следует, что заявление подавало лицо, у которого нет права выступать в защиту других граждан.

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Хамовнический суд Москвы 10 января вернул заявителям аналогичный иск. Истцы требовали миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда после проведения скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

Лефортовский суд Москвы 29 декабря оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Блогер признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Насти Ивлеевой
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