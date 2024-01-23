Суд снова зарегистрировал иск к участникам «голой» вечеринки Ивлеевой

Таганский районный суд Москвы зарегистрировал еще один иск о взыскании моральной компенсации с участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

18 января Таганский суд Москвы отказался рассматривать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой по поводу «голой» вечеринки, рассказали РИА Новости в суде. Из решения суда следует, что заявление подавало лицо, у которого нет права выступать в защиту других граждан.