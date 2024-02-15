«Спускаюсь с Голгофы»: Билан заявил о тяжелых испытаниях после «голой» вечеринки

«Вот эти несколько месяцев, возможно, даже год крайний… Прошло очень много испытаний, о которых не написано в газетах», - отметил Билан.

По его словам, прошедший год принес ему много неприятностей и стал переломным в карьере и жизни. Певец признался, что чувствует, будто «спускается с Голгофы».

Билан был среди гостей на скандальной «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор».

В январе артист посетил ДНР. Он побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра и доставил кондиционеры в детский центр Горловки, напоминает «Радиоточка НСН».

