«Спускаюсь с Голгофы»: Билан заявил о тяжелых испытаниях после «голой» вечеринки

Российский певец Дима Билан заявил, что пережил много жизненных испытаний за последнее время. Об этом артист рассказал в интервью порталу Woman.ru.

СМИ: замеченные на вечеринке Ивлеевой артисты снова планируют собирать залы

«Вот эти несколько месяцев, возможно, даже год крайний… Прошло очень много испытаний, о которых не написано в газетах», - отметил Билан.

По его словам, прошедший год принес ему много неприятностей и стал переломным в карьере и жизни. Певец признался, что чувствует, будто «спускается с Голгофы».

Билан был среди гостей на скандальной «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор».

В январе артист посетил ДНР. Он побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра и доставил кондиционеры в детский центр Горловки, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПевецДима Билан

Горячие новости

Все новости

партнеры