«Спускаюсь с Голгофы»: Билан заявил о тяжелых испытаниях после «голой» вечеринки
Российский певец Дима Билан заявил, что пережил много жизненных испытаний за последнее время. Об этом артист рассказал в интервью порталу Woman.ru.
«Вот эти несколько месяцев, возможно, даже год крайний… Прошло очень много испытаний, о которых не написано в газетах», - отметил Билан.
По его словам, прошедший год принес ему много неприятностей и стал переломным в карьере и жизни. Певец признался, что чувствует, будто «спускается с Голгофы».
Билан был среди гостей на скандальной «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор».
В январе артист посетил ДНР. Он побывал в детском отделении Республиканского травматологического центра и доставил кондиционеры в детский центр Горловки, напоминает «Радиоточка НСН».
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