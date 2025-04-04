Заславский заявил, что Кончаловский украсит Театр Моссовета
Кончаловский в силу глубины, философского склада, характера, личности может принести немало полезного Театру Моссовета, сказал НСН Григорий Заславский.
Театру Моссовета очень повезло, что его художественный совет возглавит режиссер Андрей Кончаловский, заявил в эфире НСН театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Кончаловский возглавил художественный совет в Театре Моссовета. Как отметил режиссер, худсовет не заменит, а дополнит работу худрука театра Евгения Марчелли. Сам Марчелли также вошел в совет. Кончаловский отметил, что участники совета будут давать экспертную оценку решениям, касающимся творческой составляющей жизни театра. Режиссер подчеркнул, что совет состоит из «профессионалов своего дела». Заславский отметил, что решение пойдет на пользу театру.
«Худсовет, которым руководит Кончаловский, мог бы украсить и принести пользу любому театру. Иметь такого руководителя худсовета – большая радость и честь. Первые три буквы в слове «худсовет» не от слова «худо», а от слова «художественный». То, что худсовет будет возглавлять такой художник, как Кончаловский, является примером для других: если у вас нет Кончаловского, то и художественный совет делать не нужно. Кончаловский в силу глубины, философского склада, характера, личности может принести немало полезного Театру Моссовета, которому очень повезло», - сказал собеседник НСН.
Ранее актриса театра и кино, заслуженная артистка России Евгения Крюкова в интервью НСН рассказала о работе в театрах Марчелли и Олега Меньшикова, а также объяснила, почему театральное искусство для нее важнее кино и сериалов.
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