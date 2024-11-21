«Театр – это константа»: Актриса Евгения Крюкова о Шекспире, Марчелли и сериалах
Евгения Крюкова рассказала в эфире НСН о похвале от «главного шекспироведа», назвала знаковые фильмы и сериалы, и объяснила связь джаза с Томом Уэйтсом.
Музыка: От Бутусова до Тома Уэйтса
Актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Евгения Крюкова в интервью НСН рассказала о работе в театрах Евгения Марчелли и Олега Меньшикова, а также объяснила, почему театральное искусство для нее важнее кино и сериалов.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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Предстоящий уикенд будет насыщен топовыми концертами. В Москву приезжают Вячеслав Бутусов, «Алиса» и «КняZz», а «Пикник» и «25/17» дадут в столице стадионники на «ВТБ Арене».
The Hatters покажут шоу в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, «Мураками» выступит с оркестром в родной Казани, Lumen заедет в Калининград, а «Чиж» с компанией отправится в Томск и Новосибирск.
Кроме того, 26 ноября в Москве состоится юбилейная, десятая церемония вручения премии «Все цвета джаза».
Евгения Крюкова отметила, что именно этот музыкальный жанр ей ближе всего, и рассказала в этой связи необычную историю.
«Я не могу назвать себя человеком, который сильно разбирается в музыке, но, как для дилетанта, для меня, наверное, предпочтительнее джаз. Почему-то джаз для меня начался с Тома Уэйтса, хоть это и не совсем джаз… Однажды я стояла у палатки с аудио-кассетами и выбирала музыку. Двое мальчишек, которые там работали, взяли кассету и начали обсуждать: "Том Уэйтс - куда его сунуть? Давай в классический джаз". Я так удивилась еще тогда, а сейчас понимаю, что мой классический джаз начался, как ни странно, с Тома Уэйтса», - отметила актриса.
Театр: «Гамлет» Марчелли и пушкинская премьера
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Блогерша» с Татьяной Васильевой в ЦДКЖ и «Поминальная молитва» в «Ленкоме Марка Захарова».
В Театре Пушкина представят сегодня главную премьеру юбилейного, 75-го сезона – спектакль Евгения Писарева «Плохие хорошие» с участием Виктории Исаковой.
Театралы Петербурга идут в выходные на «Семейный переполох», в Твери выбрали «Номер 13», а в Красноярске в топе спектакль «Три плюс кот».
Евгения Крюкова призналась, что театр для нее является константой, и рассказала о спектаклях с ее участием.
«Мне театр ближе, а в остальное я иду, когда мне интересно, это может быть и кино, и сериал. Сериалов снимают больше, чем кино, но называть меня актрисой сериалов нельзя, нет, я больше позиционирую себя, как театральная актриса, потому что театр – это для меня константа. У меня есть прекрасный спектакль "ШекспирГамлет" (на фото) в Театре Моссовета. Это спектакль Евгения Марчелли, очень хороший, глубокий и интересный. Он где-то концептуальный, а где-то интеллектуальный. Например, Алексей Бартошевич, который является главным шекспироведом, посмотрев наш спектакль, сказал нам очень хорошие и важные слова. Ему этот спектакль очень понравился. Он сказал, что это – "Гамлет", это спектакль, который имеет право так называться. В Театре Моссовета также есть спектакль "8 любящих женщин" - это, если хочется прийти вечером, получить удовольствие, отдохнуть: и посмеяться от души, и попереживать. Это очень хороший спектакль с отличными актерскими работами. В Театре "Человек" я играю спектакль "Биография" по Максу Фришу, это очень тонкий и "театральный" спектакль. И в Театре Ермоловой у меня есть спектакль по Лорке "Кровавая свадьба" - очень стильный, красивый и необычный», - сказала Крюкова.
Актриса отметила, что ей очень комфортно работать с худруком Театра Моссовета Евгением Марчелли, добавив, что в Театре Ермоловой она работает «разово», поэтому сложно сравнивать Марчелли с Олегом Меньшиковым.
«С Марчелли нам очень комфортно, работать с ним очень нравится. Он прекрасный руководитель, талантливый режиссер, очень хороший человек. Театру с ним очень комфортно. В Театре Ермоловой я играю «одноразово», этот спектакль делал не Меньшиков. Я его вижу как руководителя театра, но я не внутри театра, мне сложно их сравнивать», – пояснила Заслуженная артистка России.
Кино: Мэтры, Нагиев и «Марьина роща»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер – комедия «Зять» с Дмитрием Нагиевым (на фото) и Люсей Чеботиной, триллер «Конклав» о политических интригах в Ватикане и байопик «Великая» с Кейт Уинслетт.
Ну а Евгения Крюкова назвала в числе знаковых фильмов в своей карьере «Цареубийцу» Карена Шахназарова, «Ключ от спальни» Эльдара Рязанова и «О любви» Сергея Соловьева.
«Все картины, которые были с Шахназаровым, Рязановым, Соловьевым – они все прекрасны, это режиссеры серьезного уровня. В то же время у меня были и прекрасные картины с Олегом Фесенко. "Марьина роща", понятно, она прекрасна сама по себе, потому что там была и тема, и сама работа хорошая. Сериал "Подражатель" Сергея Комарова - это очень хорошая работа во всех отношениях. Сейчас вышел сериал "Дождь на исходе лета" Оксаны Байрак, это такая чистая мелодрама. Сериалы – это немножко другой вид творчества и искусства, но, тем не менее, хорошая работа, честная», - заключила собеседница НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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