Ректор ГИТИСа Григорий Заславский перечислил НСН, что сумел достичь за 10 лет руководства театральным вузом и допустил, что пойдет на третий срок.

Минкультуры России согласовало дату проведения выборов ректора ГИТИСа. Они пройдут 15 сентября 2026 года на общем собрании (конференции) работников и обучающихся театрального вуза. Выборы проводятся раз в пять лет. Заславский возглавляет ГИТИС второй срок.

«Из значимого, что удалось сделать за последние несколько лет, я бы назвал проект благоустройства территории главного учебного корпуса ГИТИСа и реставрацию учебного театра. В этом плане надо сказать спасибо за помощь бывшему министру культуры Владимиру Мединскому. Также хочу поблагодарить нынешнего министра культуры Ольгу Любимову, при которой в ГИТИСе появился попечительский совет, клуб друзей и другие очень важные для развития института инициативы. Благодаря Минкультуры мы сейчас получаем средства на реставрацию главного учебного корпуса, на капитальный ремонт нашего общежития. Всё это очень большие деньги. ГИТИС в 2028 году готовится отметить свое 150-летие, уже есть оргкомитет, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова», - рассказал собеседник НСН.