Заславский задумался о третьем сроке в должности ректора ГИТИСа
Реставрация учебных корпусов, международная деятельность, именные стипендии - это важные достижения ГИТИСа в течение 10 лет, заявил НСН Григорий Заславский.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский перечислил НСН, что сумел достичь за 10 лет руководства театральным вузом и допустил, что пойдет на третий срок.
Минкультуры России согласовало дату проведения выборов ректора ГИТИСа. Они пройдут 15 сентября 2026 года на общем собрании (конференции) работников и обучающихся театрального вуза. Выборы проводятся раз в пять лет. Заславский возглавляет ГИТИС второй срок.
«Из значимого, что удалось сделать за последние несколько лет, я бы назвал проект благоустройства территории главного учебного корпуса ГИТИСа и реставрацию учебного театра. В этом плане надо сказать спасибо за помощь бывшему министру культуры Владимиру Мединскому. Также хочу поблагодарить нынешнего министра культуры Ольгу Любимову, при которой в ГИТИСе появился попечительский совет, клуб друзей и другие очень важные для развития института инициативы. Благодаря Минкультуры мы сейчас получаем средства на реставрацию главного учебного корпуса, на капитальный ремонт нашего общежития. Всё это очень большие деньги. ГИТИС в 2028 году готовится отметить свое 150-летие, уже есть оргкомитет, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова», - рассказал собеседник НСН.
Ещё одно важное направление развития ГИТИСа – международная деятельность.
«Мы развиваем его очень активно, несмотря на нынешние обстоятельства. Это Китай, Бразилия, наши теперь уже регулярные школы в Киргизии на Иссык-Куле, в Сенегале, в Чили. Оттуда тоже студенты к нам приезжают, мы проводим для них школы ГИТИСа здесь», - пояснил Заславский.
Он также отметил появление и развитие за последние 10 лет системы грантов и материальных поощрений.
«Это именные стипендии выпускников ГИТИСа для нынешних студентов, таких стипендий сейчас около 170. Есть также гранты для молодых педагогов, которые получают довольно существенную прибавку к своим небольшим зарплатам. Предоставляется помощь в оплате обучения наиболее талантливым студентам. Ещё один из важнейших проектов — это поддержка первых спектаклей творческих команд наших выпускников. Например, в 2025 году было 27 спектаклей, которые вышли в разных городах России и в русских театрах за рубежом», - отметил ректор.
Кроме того, ГИТИС пока единственный в России стал обучать художников по гриму, до сих пор такой специальности не было. Институт также начал выпускать театральный журнал при поддержке студенческого фонда культурных инициатив.
Вопрос выдвижений на третий срок Григорий Заславский для себя ещё не решил.
«Наверное, я это сделаю. Пока не уверен», - заключил ректор ГИТИСа.
Подготовка в ведущих театральных вузах не стала хуже, заверили ранее в комментарии Telegram-канал «Радиоточка НСН» президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов и телеведущий Михаил Ширвиндт. Они сошлись во мнении, что качество актерского мастерства во многом зависит от режиссера.
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