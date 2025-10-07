Россияне объяснили, почему пользуются доставкой продуктов
Главная причина, по которой россияне пользуются доставкой продуктов из супермаркетов — экономия времени. Согласно результатам опроса сервиса «X5 Клуб», на который ссылается «Газета.Ru», об этом заявили 44,3% респондентов.
Также в список вошли такие причины, как возможность заказать тяжёлые товары, доступные только при доставке скидки и акции, внезапно закончившиеся продукты, плановые закупки на неделю.
Отмечается, что каждый пятый россиянин (19,3%) признался, что пользуется услугами курьеров из-за лени. При этом ежедневно доставку оформляют лишь 4,6% опрошенных.
Ранее власти Санкт-Петербурга запретили иностранцам работать курьерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили ввести цифровые ветпаспорта для животных
- В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
- Мирный житель пострадал в Белгородской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль
- «Тренировки вместо премий»: Как работодатели поощряют спортивных сотрудников
- Россияне объяснили, почему пользуются доставкой продуктов
- Член СПЧ Меркачева: Женщин больше не станут заковывать в наручники
- Туск: Польша против выдачи ФРГ подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»
- Экс-замгенсека ООН: Россия вправе ввести зону в 40 км для дипломатов ЕС
- Верховный суд встал на сторону Козловского в деле о защите чести и достоинства
- Путин посетит Таджикистан с государственным визитом 8-9 октября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru