Россияне объяснили, почему пользуются доставкой продуктов

Также в список вошли такие причины, как возможность заказать тяжёлые товары, доступные только при доставке скидки и акции, внезапно закончившиеся продукты, плановые закупки на неделю.

Отмечается, что каждый пятый россиянин (19,3%) признался, что пользуется услугами курьеров из-за лени. При этом ежедневно доставку оформляют лишь 4,6% опрошенных.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили иностранцам работать курьерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

