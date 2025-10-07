Россияне объяснили, почему пользуются доставкой продуктов

Главная причина, по которой россияне пользуются доставкой продуктов из супермаркетов — экономия времени. Согласно результатам опроса сервиса «X5 Клуб», на который ссылается «Газета.Ru», об этом заявили 44,3% респондентов.

Также в список вошли такие причины, как возможность заказать тяжёлые товары, доступные только при доставке скидки и акции, внезапно закончившиеся продукты, плановые закупки на неделю.

Отмечается, что каждый пятый россиянин (19,3%) признался, что пользуется услугами курьеров из-за лени. При этом ежедневно доставку оформляют лишь 4,6% опрошенных.

Ранее власти Санкт-Петербурга запретили иностранцам работать курьерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
