В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение

В Минэнерго Запорожья указали, что область осталась без света в результате удара со стороны ВСУ по объектам электроэнергетики.

«Благодарю энергетиков за оперативную работу», - сказал Балицкий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о перебоях с электричеством из-а удара ВСУ по объекту инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

