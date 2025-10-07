В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение

На всей территории Запорожской области было полностью восстановлено электроснабжение. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

В Минэнерго Запорожья назвали причину отключения электроэнергии

В Минэнерго Запорожья указали, что область осталась без света в результате удара со стороны ВСУ по объектам электроэнергетики.

«Благодарю энергетиков за оперативную работу», - сказал Балицкий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о перебоях с электричеством из-а удара ВСУ по объекту инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапорожьеЭлектроэнергияЭлектричество

Горячие новости

Все новости

партнеры