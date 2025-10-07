В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
7 октября 202518:33
На всей территории Запорожской области было полностью восстановлено электроснабжение. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
В Минэнерго Запорожья указали, что область осталась без света в результате удара со стороны ВСУ по объектам электроэнергетики.
«Благодарю энергетиков за оперативную работу», - сказал Балицкий.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о перебоях с электричеством из-а удара ВСУ по объекту инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
