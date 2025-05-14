Тему нехватки кадров в учреждениях культуры в преддверии Международного дня музея и фестиваля «Интермузей» поднял генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. По его словам, нехватка квалифицированных специалистов в музейном деле стала сегодня актуальной проблемой. Он также назвал текучку кадров проблемой всех музеев вне зависимости от их статуса и местонахождения, которая не всегда связана с нехваткой денег.

Садриева же отметила, что работа реставратора требуется высокого профессионализма, который, в свою очередь, должен достойно оплачиваться.

«У нас довольно специфический проект - у нас частный музей и частный фонд. Мы на полном самообеспечении, у нас нет никакого финансирования. В этой связи, конечно же, у нас не хватает сотрудников, потому что мы просто не может себе позволить то количество персонала, которое нам необходимо. Я по образованию реставратор, и мои коллеги, которые работают в государственных учреждениях, жалуются на крайне низкие зарплаты. Это очень тяжелый, тончайший труд, который требует очень высокого профессионализма, образования и участливого подхода. На мой взгляд, он оплачивается крайне низко. Эта проблема существует давно. В других странах зарплаты музейных реставраторов гораздо выше», - сказала собеседница НСН.

По данным сайта отзывов сотрудников Dream Job, средняя зарплата реставраторов в России за 2025 год составила 65 тысяч рублей. Чаще всего зарплаты находятся в диапазоне от 40 тысяч до 90 тысяч.

Ранее президент России Владимир Путин поручил утвердить в России проект по развитию музеев на период до 2030 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Союза музеев Михаил Пиотровский.

