Музеи столкнулись с дефицитом кадров из-за низких зарплат
Работа музейного реставратора требует высокого профессионализма, который должен достойно оплачиваться, сказала НСН Анна Садриева.
Реставраторы, работающие в государственных учреждениях, получают низкую заработную плату за свой тяжелый труд, сказала в эфире НСН президент Фонда содействия сохранению культурных, исторических и духовных ценностей имени императора Николая II Анна Садриева.
Тему нехватки кадров в учреждениях культуры в преддверии Международного дня музея и фестиваля «Интермузей» поднял генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. По его словам, нехватка квалифицированных специалистов в музейном деле стала сегодня актуальной проблемой. Он также назвал текучку кадров проблемой всех музеев вне зависимости от их статуса и местонахождения, которая не всегда связана с нехваткой денег.
Садриева же отметила, что работа реставратора требуется высокого профессионализма, который, в свою очередь, должен достойно оплачиваться.
«У нас довольно специфический проект - у нас частный музей и частный фонд. Мы на полном самообеспечении, у нас нет никакого финансирования. В этой связи, конечно же, у нас не хватает сотрудников, потому что мы просто не может себе позволить то количество персонала, которое нам необходимо. Я по образованию реставратор, и мои коллеги, которые работают в государственных учреждениях, жалуются на крайне низкие зарплаты. Это очень тяжелый, тончайший труд, который требует очень высокого профессионализма, образования и участливого подхода. На мой взгляд, он оплачивается крайне низко. Эта проблема существует давно. В других странах зарплаты музейных реставраторов гораздо выше», - сказала собеседница НСН.
По данным сайта отзывов сотрудников Dream Job, средняя зарплата реставраторов в России за 2025 год составила 65 тысяч рублей. Чаще всего зарплаты находятся в диапазоне от 40 тысяч до 90 тысяч.
Ранее президент России Владимир Путин поручил утвердить в России проект по развитию музеев на период до 2030 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Союза музеев Михаил Пиотровский.
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