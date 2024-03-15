Загитова назвала «очень классным» сериал «Беспринципные»

По сюжету сериала главный хранитель светских секретов Славик (Павел Деревянко) собирает весьма необычные истории о своих знакомых по Патрикам.

По словам Загитовой, она также любит посещать этот район из-за большого числа «местных аутентичных ресторанов». Спортсменка добавила, что из-за большой занятости не может «просто гулять по Патрикам, хотя очень хочется».

Сериал «Беспринципные» стал самой популярной комедией сервиса «Кинопоиск».

Ранее в эфире НСН писатель Александра Цыпкин, рассказы которого легли в основу сериала, рассказал, похожи ли реальные обитатели престижного района в центре Москвы на персонажей телешоу.



