Загитова назвала «очень классным» сериал «Беспринципные»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 Алина Загитова считает сериал «Беспринципные» с Павлом Деревянко в главной роли «очень классным».
Фигуристка посетила презентацию четвертого сезона сериала в бар-клубе Community, сообщает «Газета.Ru».
По сюжету сериала главный хранитель светских секретов Славик (Павел Деревянко) собирает весьма необычные истории о своих знакомых по Патрикам.
По словам Загитовой, она также любит посещать этот район из-за большого числа «местных аутентичных ресторанов». Спортсменка добавила, что из-за большой занятости не может «просто гулять по Патрикам, хотя очень хочется».
Сериал «Беспринципные» стал самой популярной комедией сервиса «Кинопоиск».
Ранее в эфире НСН писатель Александра Цыпкин, рассказы которого легли в основу сериала, рассказал, похожи ли реальные обитатели престижного района в центре Москвы на персонажей телешоу.
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