Цыпкин: «Беспринципные» - не мое отражение

Этой осенью вышел комедийный сериал «Беспринципные», основой для которого стали рассказы Александра Цыпкина. В эфире НСН писатель рассказал, похожи ли реальные обитатели престижного района в центре Москвы на персонажей телешоу.

«Нет, конечно. Мы просто придумали такую минивселенную. Выбрали местом проживания героев Патриаршие пруды. В реальности таких людей, наверное, не существует. Ряд историй происходил и на Патриарших, и не на Патриарших. Но с другими людьми. Какие-то вещи происходили со мной. Например, при приеме на работу девушка просканировала, какую я музыку люблю. Пришла подготовленная и потом рассказала, как она меня завербовала. Но в целом это гротеск, такая фантазия», - отметил Цыпкин.