Цыпкин: «Беспринципные» - не мое отражение
Писатель в эфире НСН рассказал о сериале по своим рассказам, жителях Патриарших прудов и себе.
Этой осенью вышел комедийный сериал «Беспринципные», основой для которого стали рассказы Александра Цыпкина. В эфире НСН писатель рассказал, похожи ли реальные обитатели престижного района в центре Москвы на персонажей телешоу.
«Нет, конечно. Мы просто придумали такую минивселенную. Выбрали местом проживания героев Патриаршие пруды. В реальности таких людей, наверное, не существует. Ряд историй происходил и на Патриарших, и не на Патриарших. Но с другими людьми. Какие-то вещи происходили со мной. Например, при приеме на работу девушка просканировала, какую я музыку люблю. Пришла подготовленная и потом рассказала, как она меня завербовала. Но в целом это гротеск, такая фантазия», - отметил Цыпкин.
По его мнению, жителям Патриарших обижаться на сериал не стоит. «Мне кажется, стоимость жилья на Патриках выросла, что им обижаться? Они разбогатели благодаря этому, возможно», - заметил прозаик.
Он признал, что отчасти сюжет сериала вдохновлен его собственными похождениями. «В разные периоды жизни я был разным человеком. И в какой-то момент я совершал подобные поступки. Но сегодня, безусловно, нет. К тому же герои там в чем-то положительные. Они искренне любят друг друга, хоть и обманывают. Поэтому какие-то хорошие черты, я надеюсь, мне присущи. А негативные, надеюсь, поборол. Но опять же – это вымысел, это не мое отражение», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее Александр Цыпкин рассказал НСН, почему считает Владимира Жириновского самым талантливым актером страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+25 173 / сут.
Умерли
36 540+361 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+16 002 / сут.
- В Петербурге студентам разрешили выходить из общежития на один час в день
- Экс-глава «Известий» Галумов получил шесть лет колонии по делу о мошенничестве
- СМИ назвали кандидата на должность Чубайса в «Роснано»
- Российский миротворец ранен в Карабахе, азербайджанский военный погиб
- Google могут оштрафовать в России на 5 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru