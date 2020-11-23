Цыпкин: «Беспринципные» - не мое отражение

Писатель в эфире НСН рассказал о сериале по своим рассказам, жителях Патриарших прудов и себе.

Этой осенью вышел комедийный сериал «Беспринципные», основой для которого стали рассказы Александра Цыпкина. В эфире НСН писатель рассказал, похожи ли реальные обитатели престижного района в центре Москвы на персонажей телешоу.

«Нет, конечно. Мы просто придумали такую минивселенную. Выбрали местом проживания героев Патриаршие пруды. В реальности таких людей, наверное, не существует. Ряд историй происходил и на Патриарших, и не на Патриарших. Но с другими людьми. Какие-то вещи происходили со мной. Например, при приеме на работу девушка просканировала, какую я музыку люблю. Пришла подготовленная и потом рассказала, как она меня завербовала. Но в целом это гротеск, такая фантазия», - отметил Цыпкин.

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По его мнению, жителям Патриарших обижаться на сериал не стоит. «Мне кажется, стоимость жилья на Патриках выросла, что им обижаться? Они разбогатели благодаря этому, возможно», - заметил прозаик.

Он признал, что отчасти сюжет сериала вдохновлен его собственными похождениями. «В разные периоды жизни я был разным человеком. И в какой-то момент я совершал подобные поступки. Но сегодня, безусловно, нет. К тому же герои там в чем-то положительные. Они искренне любят друг друга, хоть и обманывают. Поэтому какие-то хорошие черты, я надеюсь, мне присущи. А негативные, надеюсь, поборол. Но опять же – это вымысел, это не мое отражение», - подчеркнул собеседник НСН.

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ФОТО: Geometria.ru
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