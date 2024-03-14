«Денег не хватит!»: Войтинский назвал «нереальным» выпуск 50 фильмов в год
Александр Войтинский заявил НСН, что министерству культуры придется в пять раз увеличить инвестиции даже для выпуска десятка фильмов.
Министерству культуры придется в пять раз увеличить инвестиции в кино даже для выпуска десятка фильмов в год, а 50 фильмов – это нереальная цифра, заявил режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в беседе с НСН.
Для стабилизации ситуации на рынке кинопроката потребуется не один год, сейчас кинотеатрам не хватает порядка 50 фильмов в год, сообщила ранее телеканалу «Россия-24» министр культуры Ольга Любимова.
«До ухода мировых фильмов из наших кинотеатров, «финансовые кулаки» формировались редко – один-два больших фильма в год. Такие проекты создавались за счет денег министерства, другого источника нет. Мы думали, что мы способны только на такое количество громких премьер. Потом денег стало больше и сказок тоже стало больше. Именно сказки сегодня стали самым дорогостоящим и популярным жанром. И в итоге оказалось, что этих фильмов, которые могут собирать миллиарды, уже практически десятки. Это удивительно. Логика Любимовой такова, что эту тенденцию надо продолжать. А если еще увеличить инвестиции? Специалисты готовы активно работать», - отметил он.
Но для выпуска 50 фильмов в год денег может и не хватить, предупредил Войтинский. Даже для десятка больших проектов потребуется увеличить финансирование в пять раз.
«Конечно, 50 фильмов звучит как нереальная цифра. Даже цель «десять в год» кажется нереальной. Но при резком увеличении бюджета в пять раз фильмов, может быть, десять и будет, а для 50 просто денег не хватит», - заключил собеседник НСН.
С уходом голливудского кино российские кинотеатры нуждаются в хороших комедиях, детективах и мелодрамах, при этом режиссерам стоит обращать внимание на актуальные и востребованные у зрителя темы, заявил ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев «Радиоточке НСН».
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