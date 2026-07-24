«Доминирует классика»: В «Эксмо» указали на самого популярного автора у россиян
За год в России было продано больше 18 миллионов экземпляров классической литературы, заявил в пресс-центре НСН Евгений Капьев.
Россияне тянутся к классике, чтобы найти глубокие смыслы, а самым продаваемым автором в этой категории остается Федор Достоевский, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 миллиардов рублей, увеличившись примерно на 13% за год. Капьев назвал, кого именно покупали россияне.
«С 2022 года растет доля российских авторов — это главный тренд. Она всегда была около 50-60% в разных нишах, поэтому удалось компенсировать уход иностранных. Доля растет, это не может не радовать, потому что на национальных рынках доминирует англоязычная литература, а у нас в стране мы создавали серьезную конкуренцию на протяжении многих лет. Растет художественная, прикладная и детская литература. В этом году нехудожественная литература уступит художественной. Русская классика сейчас доминирует, потому что читатели ищут глубокие смыслы и заинтересованы в стабильности. Ее было продано более 18 миллионов экземпляров, а самый продаваемый писатель — Федор Достоевский», — подчеркнул он.
Ранее Капьев назвал в пресс-центре НСН главный фактор роста книжного рынка.
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