Россияне тянутся к классике, чтобы найти глубокие смыслы, а самым продаваемым автором в этой категории остается Федор Достоевский, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.



По итогам 2025 года российский книжный рынок показал заметный рост: его объем достиг около 111 миллиардов рублей, увеличившись примерно на 13% за год. Капьев назвал, кого именно покупали россияне.