За Депардье вступились 50 деятелей культуры
Во Франции пятьдесят деятелей культуры, среди которых актер Пьер Ришар, модель и певица Карла Бруни, в совместном письме выступили в защиту знаменитого французского актера Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает газета Figaro.
Они призывают позволить Депардье продолжать сниматься. Также документ подписали деятели культуры других европейских стран. Они указали, что Депардье «возможно, — величайший из актеров». Отмечается, что при нападках на актера атаке подвергается искусство.
Ранее французская актриса Эммануэль Дебевер, которая также обвинила актера в изнасиловании, покончила с собой. Женщине было 60 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru