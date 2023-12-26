За Депардье вступились 50 деятелей культуры

Они призывают позволить Депардье продолжать сниматься. Также документ подписали деятели культуры других европейских стран. Они указали, что Депардье «возможно, — величайший из актеров». Отмечается, что при нападках на актера атаке подвергается искусство.

Ранее французская актриса Эммануэль Дебевер, которая также обвинила актера в изнасиловании, покончила с собой. Женщине было 60 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

