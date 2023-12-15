Обвинившая Депардье в изнасиловании актриса покончила с собой

Женщине было 60 лет. Прокуратура Парижа начала расследование. С Депардье Дебевер встретилась на съемках картины «Дантон» в 1983 году. Она сыграла Луизон.

В 2019 году актриса рассказала, что Депардье прямо в кадре позволял себе домогательства в ее адрес.

Ранее французская государственная телекомпания France Television приняла решение прекратить показ фильмов с актером Жераром Депардье из-за обвинений артиста в изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

