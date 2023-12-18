Семья Депардье назвала обвинения в домогательствах заговором

В кругу близких Депардье чрезвычайно скромен и деликатен, родственники могут поручиться за него. Обвинения в адрес актера нанесли неописуемый ущерб, также уточняется в письме.

Ранее телеканал France 2 представил фильм об актере с кадрами его визита в КНДР в 2018 году. Из материалов следует, что Депардье делал непристойные замечания в сторону женщин, домогался переводчицу и отпускал комментарии сексуального характера в адрес несовершеннолетней девушки в центре верховой езды. В документальном фильме французского канала «Дополнительное расследование» несколько женщин также обвиняют его в изнасиловании и домогательствах.

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак отметила, что такие высказывания актера о женщинах позорят страну, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».