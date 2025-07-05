Полиция не стала заводить дело после драки Смолова в кафе

Полиция не стала заводить уголовное дело по факту драки в столичном ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице, сообщили в МВД России. Ранее сообщалось, что речь идет о Федоре Смолове.

Футболист Федор Смолов подрался с посетителями кафе в центре Москвы

Соответствующее решение было принято с учетом ограниченных сроков рассмотрения материалов, сборов необходимых документов и установления обстоятельство произошедшего.

По информации МВД, подозреваемым оказался 35-летний футболист.

Кроме того, стало известно, что была организована проверка после опубликованных в СМИ данных о якобы вымогательстве денег у одного из участников инцидента. Telegram-канал Baza писал, что у Смолова вымогали 20 миллионов рублей за то, чтобы видео не попало в Интернет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба ФК "Краснодар / fckrasnodar.ru
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