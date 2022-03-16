Ярмольник опроверг информацию о своем бегстве в Юрмалу

По его словам, в Юрмалу он приехал в гости внукам, однако уже 17 марта вернётся в Москву, где у него «спектакли и съёмки».

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съёмок, я приезжаю к ним», - пояснил Ярмольник.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россию покинул телеведущий Иван Ургант. Шоумен объяснил, что уехал из страны потому, что у него отпуск.

