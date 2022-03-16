Ярмольник опроверг информацию о своем бегстве в Юрмалу
Актёр Леонид Ярмольник заявил, что появившаяся в СМИ информация о его переезде в Латвию не соответствует действительности, сообщает ТАСС.
По его словам, в Юрмалу он приехал в гости внукам, однако уже 17 марта вернётся в Москву, где у него «спектакли и съёмки».
«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съёмок, я приезжаю к ним», - пояснил Ярмольник.
Ранее в СМИ появилась информация, что Россию покинул телеведущий Иван Ургант. Шоумен объяснил, что уехал из страны потому, что у него отпуск.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Путин: США и ЕС объявили дефолт России
- В МЭА предрекли «глобальный шок» из-за перебоев с поставками российской нефти
- Путин: Тактика боевых действий на Украине полностью себя оправдала
- Зеленский попросил у Конгресса США С-300
- Путин объяснил появление российских войск под Киевом
- Вучич: Санкции Евросоюза ударили не по России, а по Сербии
- Аксёнов пообещал награду за поимку призывавшего убивать русских детей журналиста
- Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации
- Итальянские власти арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена
- Ярмольник опроверг информацию о своем бегстве в Юрмалу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru