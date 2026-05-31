Хоррор «Закулисье реальности» установил рекорд в прокате

Бюджет картины составил 10 млн долларов. За весь уик-энд, по предварительным данным, сборы могут превысить 85–90 миллионов долларов. Это более чем втрое выше предыдущего рекорда студии A24 - триллера «Падение империи» Алекса Гарленда, который в 2024 году дебютировал с 25,5 миллиона долларов.

Сюжет фильма рассказывает о владельце мебельного магазина в небольшом городке, который обнаруживает в своём выставочном зале портал в потустороннее измерение. В главных ролях снялись Чиветел Эджиофор, Ренате Реинсве и Марк Дюпласс.

Новый хоррор уже получил высокие оценки: на Rotten Tomatoes - 89%, на IMDb - 7,2 из 10. В российский прокат фильм выйдет уже совсем скоро - 4 июня.

