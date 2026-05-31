СМИ: ООН находится на грани банкротства
Организация Объединённых Наций находится на грани банкротства из-за невыполнения платежей со стороны США и Китая. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, США имеют просроченные платежи в размере 4 миллиардов долларов, а также вышли из десятков программ и агентств ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Wall Street Journal утверждает, что Китай должен организации 455 миллионов долларов.
Издание подчёркивает, что базовые затраты ООН на 42% зависят от платежей этих двух стран. В связи финансовыми трудностями в организации провели «масштабное сокращение расходов» - закрыли часть офисов, упразднили 3 тысячи должностей в секретариате, сократили часы работы переводчиков, отключили эскалаторы.
«ООН не может брать взаймы, и её руководство имеет ограниченные полномория по реструктуризации деятельности или увольнению сотрудников, на заработную плату которых приходится 70% расходов», - отмечает газета.
В начале года президент США Дональд Трамп подписал меморандум, инициирующий выход страны из 66 международных организаций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
