Ефимов: В Пресненском районе Москвы отреставрируют историческое здание

В Пресненском районе Москвы отреставрируют объект культурного наследия «Арбатский частный дом», рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Трехэтажный дом расположен по адресу: Столовый переулок, дом 7, строение 1. По словам Ефимова, здание пережило пожар 1812 года и многочисленные изменения архитектурного образа Москвы в ХХ веке.

«Сейчас город выдал положительное заключение экспертизы по проекту реставрации здания. Специалисты не только вернут объекту культурного наследия исторический облик, восстановят фасады, лепнину и другие декоративные элементы, но и сделают его безопасным и удобным для современного использования», – уточнил он.

В основе памятника архитектуры одноэтажный каменный служебный корпус усадьбы князя И.Ф. Голицына конца XVIII века. В 1816 году участок выкупили в казну. Само здание неоднократно перестраивалось. Его использовали для размещения пожарной команды Арбатской части, а к началу ХХ столетия дом стал жилым. Последние десятилетия здание не эксплуатировали из-за неудовлетворительного технического состояния. После реставрации в нем разместят современные офисы.

В ходе проведения работ стены намерены расчистить от расслоившихся покрытий. Также заменят разрушенные участки кирпичной кладки и оштукатурят фасады, приведут в порядок рустовку и другой декор. Утраченные элементы восстановят по сохранившимся аналогам. Проект реставрации предусматривает воссоздание одноэтажной пристройки со стороны западного фасада. В здании появятся новые лестницы и лифт, чердак переоборудуют в мансарду.

В свою очередь председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков отметил, что на объекте проведут работы для повышения эксплуатационных характеристик здания в соответствии с современными нормами.

