Захарова: Российские космонавты украли у США только победу в космической гонке

Единственное, что российские космонавты «украли» у США - это победу в космической гонке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

Захарова напомнила, что именно в СССР первыми запустили спутник, ракету и человека в космос.

Она также отметила, что российские космонавты всегда были лидерами в космической отрасли и продолжают укреплять позиции в этой сфере.

Ранее американский политик и бывший астронавт Марк Келли на форуме по безопасности обвинил российских космонавтов в «воровстве» в космосе, заявив, что для них важнее украсть у конкурентов, чем добиться реального успеха, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
