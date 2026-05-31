Захарова: Российские космонавты украли у США только победу в космической гонке
Единственное, что российские космонавты «украли» у США - это победу в космической гонке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».
Захарова напомнила, что именно в СССР первыми запустили спутник, ракету и человека в космос.
Она также отметила, что российские космонавты всегда были лидерами в космической отрасли и продолжают укреплять позиции в этой сфере.
Ранее американский политик и бывший астронавт Марк Келли на форуме по безопасности обвинил российских космонавтов в «воровстве» в космосе, заявив, что для них важнее украсть у конкурентов, чем добиться реального успеха, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Один человек погиб в ходе беспорядков в Париже после победы ПСЖ в финале ЛЧ
- Хоррор «Закулисье реальности» установил рекорд в прокате
- Ефимов: В Пресненском районе Москвы отреставрируют историческое здание
- СМИ: ООН находится на грани банкротства
- Захарова: Российские космонавты украли у США только победу в космической гонке
- Российский фильм «Лето будет общим» поборется за главный приз Шанхайского фестиваля
- Один человек погиб, восемь пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
- Лариса Долина анонсировала выход клипа на песню «Момент истины» о пережитых испытаниях
- Дмитриев связал беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» с бесконтрольной миграцией
- МО: Силы ПВО сбили 405 БПЛА ВСУ и 4 авиационных бомбы