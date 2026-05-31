Один человек погиб, восемь пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
Один человек погиб, ещё восемь пострадали в результате массового ДТП на Московском малом кольце (ММК) утром 31 мая. Об этом сообщает ГУ МВД Московской области.
По данным полиции, авария произошла на 93-м километре автодороги А-107 около 9:20 мск в Богородском городском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигавшийся по обочине в попутном направлении, не справился с управлением и совершил столкновение с Ford. После этого автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia и затем с маршруткой. Автобус опрокинулся на бок.
На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В качестве основных версий рассматриваются нарушение правил движения по обочине и несоблюдение скоростного режима.
Ранее восемь человек пострадали при столкновении «Газели» и «Камаза» в Дагестане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российский фильм «Лето будет общим» поборется за главный приз Шанхайского фестиваля
- Один человек погиб, восемь пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
- Лариса Долина анонсировала выход клипа на песню «Момент истины» о пережитых испытаниях
- Дмитриев связал беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» с бесконтрольной миграцией
- МО: Силы ПВО сбили 405 БПЛА ВСУ и 4 авиационных бомбы
- В Иркутской области после опрокидывания лодки на Ангаре погиб человек
- Запашный предложил отправить на «Интервидение» сразу 3 артистов
- Ефимов: На территории ОЭЗ «Технополис Москва» построят производственный комплекс
- В Минздраве назвали самые некурящие регионы России
- В Саратовской области БПЛА ВСУ повредили объекты гражданской инфраструктуры