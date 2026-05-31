Один человек погиб, восемь пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

Один человек погиб, ещё восемь пострадали в результате массового ДТП на Московском малом кольце (ММК) утром 31 мая. Об этом сообщает ГУ МВД Московской области.

По данным полиции, авария произошла на 93-м километре автодороги А-107 около 9:20 мск в Богородском городском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигавшийся по обочине в попутном направлении, не справился с управлением и совершил столкновение с Ford. После этого автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia и затем с маршруткой. Автобус опрокинулся на бок.

На месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В качестве основных версий рассматриваются нарушение правил движения по обочине и несоблюдение скоростного режима.

Ранее восемь человек пострадали при столкновении «Газели» и «Камаза» в Дагестане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

