«Я хочу хит!»: Маликов анонсировал трек с Фогелем и поделился планами на лето
Дмитрий Маликов раскрыл НСН, что его песня «Выпускник» совместно с Фогелем рассчитана на старшее поколение, а сам он планирует продолжать делать яркие коллаборации с молодежью.
Народный артист России, певец и композитор Дмитрий Маликов в беседе с корреспондентом НСН признался, что очень хочет выпустить летний хит, а также раскрыл подробности нового релиза совместно с певцом Фогелем.
«У меня сегодня релиз песни «Выпускник» вместе с молодым исполнителем Фогелем (FOGEL). Эта песня уже выходила несколько лет назад, просто они решили расширить воронку аудитории, чтобы присоединились родители и учителя. Ну а я для того, чтобы помочь. И еще будут обязательно какие-то интересные и необычные вещи с другими исполнителями. Я сам сейчас очень хочу выпустить какой-нибудь летний хит и работаю над этим. Если вы посмотрите мои соцсети, то увидите, что я тестирую сейчас звуки, как принято у молодых исполнителей, смотрю, что лучше заходит. Есть интересные выводы. Я вот сейчас пришел из студии и после завтрака пойду обратно на студию работать, потому что артист хорош настолько, насколько хорош его последний хит», - рассказал он на пресс-бранче, посвященному премии «Золотой Граммофон».
Ранее Маликов заявил корреспонденту НСН, что нейросети идут вперед семимильными шагами и даже уже сочиняют «неплохие вещи» в плане музыки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Я хочу хит!»: Маликов анонсировал трек с Фогелем и поделился планами на лето
- «Актерское счастье»: Артистка Спивак призналась в любви к озвучиванию сказок
- Шойгу: Удар по Киеву может произойти в любой момент
- Влад Соколовский поддержал Юру Борисова и призвал увидеть другого «Гамлета»
- «Музыка - живое лицо!»: Лидер «25/17» о работе над спектаклем «Дон Жуан» с Кологривым
- В Госдуме выступили против включения букмекеров в «белые списки»
- Три танкера были атакованы беспилотниками у побережья Турции
- СМИ: Корейская компания LG планирует уйти с рынка телевизоров
- Захарова: Армения уведомила о нежелательности наблюдателей из РФ на выборах
- Панайотов назвал Долину крестной мамой в творчестве