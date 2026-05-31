СМИ: Один человек погиб в ходе беспорядков в Париже после победы ПСЖ в финале ЛЧ
Один человек погиб в Париже в результате беспорядков после финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Об этом сообщает Franceinfo.
По данным Franceinfo, в Париже было зафиксировано 219 пострадавших, в 15 городах ограбили торговые точки, а общее число задержаний достигло 780.
В столице Франции зачинщики устраивали погромы, разводили костры на дорогах, поджигали машины и велосипеды. Большая часть фанатов была задержана именно в Париже. В других городах болельщики громили магазины, были зафиксированы случаи мародерства и столкновения с полицейскими, которых забрасывали петардами и стеклянными бутылками. В результате пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, один из них получил тяжёлые травмы.
Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. В дополнительное время голов не было. В серии послематчевых пенальти парижане оказались точнее - 4:3, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
