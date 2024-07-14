От рэпа до джаза: Xolidayboy признался, что вечерами слушает Аллегрову

«У "Короля и Шута" есть классная песня – "Скотный двор". Вам понравится. Вообще, я не то, чтобы слушаю КиШ или "Ночных снайперов", но есть некоторые песни, которые мне нравятся, и я уважаю творчество этих людей. Но сказать, что я являюсь фанатом … Из старой школы я могу послушать Эми Уайнхаус (британская певица и автор песен – прим. НСН), несмотря на то, что джаз я не особо люблю. Это исключение из правил. Мне очень нравятся группы "Парш" (театрально-музыкальная группа – прим. НСН), "Radiohead" (британская рок-группа – прим. НСН), "Pixies" (американская рок-группа прим. НСН). Сейчас у меня такое настроение. У меня нет никаких ограничений. Я могу с утра слушать Трэвиса Скотта (американский рэпер – прим. НСН), вечером — Аллегрову (российская эстрадная певица Ирина Аллегрова – прим. НСН)», - рассказал он.

Ранее рэпер Джиган (Денис Устименко) в беседе со спецкором НСН в кулуарах премии МУЗ-ТВ признался, что хотел бы записать песню с лидером группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко.