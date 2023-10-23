«Вызов для Чебурашки»: Шнейдеров сравнил участников битвы за «Золотого орла»
Самые кассовые российские фильмы являются «обычной коммерцией», при этом режиссеров Шипенко с Дьяченко нельзя всерьез сравнивать с Сокуровым, сказал кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН.
Фильм «Вызов» никогда не превзойдет «Чебурашку» по сборам, при этом их режиссеры несравнимы с Александром Сокуровым, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН.
Ранее стало известно, что «Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист номинантов кинематографической премии «Золотой орел» в категории «Лучший игровой фильм».
«То, что эти фильмы попали в лонг-лист, это естественно, больше некому. Было бы глупо не взять в номинации два самых кассовых фильма. Это обычное коммерческое кино. "Вызов" еле-еле окупился и вышел в ноль, а "Чебурашка" стал самым кассовым российским фильмом в истории. Даже при долгом прокате, а "Вызов" и сейчас идет в некоторых кинотеатрах, он никогда не догонит "Чебурашку", их кассовые сборы сравнивать нельзя», - сказал Шнейдеров.
При этом он поставил российское авторское кино выше коммерческого, а режиссера Александра Сокурова выше Клима Шипенко (режиссер «Вызова») и Дмитрия Дьяченко (режиссер «Чебурашки»).
«Нельзя же всерьез сравнивать режиссеров "Чебурашки" и "Вызова" с тем же Сокуровым, которому не выдали прокатное удостоверение на фильм "Сказка". Российское авторское кино замечательное, в отличие от коммерческого. Недавно два российских сериала победили на фестивале в Миннесоте», - заключил собеседник НСН.
Фантастический сериал «Суперпозиция» российского режиссера Вадима Валиуллина был признан лучшим на фестивале Minnesota WebFest в США, а российский веб-сериал «Про людей и про войну» получил там награды в трех номинациях.
Актер Антон Богданов ранее предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что успех сериала «Про людей и про войну» связан с тем, что там все было «сделано честно».
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