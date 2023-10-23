«Вызов для Чебурашки»: Шнейдеров сравнил участников битвы за «Золотого орла»

Фильм «Вызов» никогда не превзойдет «Чебурашку» по сборам, при этом их режиссеры несравнимы с Александром Сокуровым, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН.

Ранее стало известно, что «Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист номинантов кинематографической премии «Золотой орел» в категории «Лучший игровой фильм».