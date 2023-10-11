Актер Богданов объяснил успех в США российского сериала «Про людей и про войну»

Российский веб-сериал о Великой Отечественной войне «Про людей и про войну» взял три награды на американском фестивале «Minnesota Web Festival». Богданов узнал об успехе в разговоре с НСН, и рассказал о сильной стороне цикла короткометражек.

«Ух ты, даже не знал. Отлично! Что отличает сериал от других работ? Наверное, честность. Зрители всегда оценивают за это качество. Даже если какая-то недружественная страна дает награды, все равно честность побеждает. Я видел высокие рейтинги у сериала. Он изначально планировался как YouTube-проект, но нашел очень широкий отклик и среди зрителей, и среди критиков. Я уверен, мы получили награду только из-за того, что все сделано честно: от сценария до работы актеров», - сказал Богданов.

Он признался, что не отрекается от участия в проектах о ВОВ в память о его дедушке.

«У меня дед - ветеран. И я ни разу не отказывался от проектов, которые касаются Великой Отечественной войны. В память о деде», - добавил актер.