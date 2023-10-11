Актер Богданов объяснил успех в США российского сериала «Про людей и про войну»
Актер Антон Богданов поделился с НСН впечатлениями от сериала, и порадовался его успеху на американском фестивале.
Триумф российского веб-сериала «Про людей и про войну» на американском фестивале «Minnesota Web Festival» и его высокие рейтинги говорят о том, что зритель проникся историями и оценил режиссерскую и актерскую честность, рассказал НСН актер Антон Богданов.
Российский веб-сериал о Великой Отечественной войне «Про людей и про войну» взял три награды на американском фестивале «Minnesota Web Festival». Богданов узнал об успехе в разговоре с НСН, и рассказал о сильной стороне цикла короткометражек.
«Ух ты, даже не знал. Отлично! Что отличает сериал от других работ? Наверное, честность. Зрители всегда оценивают за это качество. Даже если какая-то недружественная страна дает награды, все равно честность побеждает. Я видел высокие рейтинги у сериала. Он изначально планировался как YouTube-проект, но нашел очень широкий отклик и среди зрителей, и среди критиков. Я уверен, мы получили награду только из-за того, что все сделано честно: от сценария до работы актеров», - сказал Богданов.
Он признался, что не отрекается от участия в проектах о ВОВ в память о его дедушке.
«У меня дед - ветеран. И я ни разу не отказывался от проектов, которые касаются Великой Отечественной войны. В память о деде», - добавил актер.
Богданов считает правильным, что сериал «растекся» в сети, и не транслируется по телевидению для массового зрителя.
«Почему веб-сериал? Наверное, это правильное решение с точки зрения, чтобы молодежь увидела все это. Если бы это вышло в кино или на платформах, увидели бы те люди, которые и так посмотрят. А веб – это история более молодого поколения, и они тоже должны знать историю ВОВ, не забывать, смотреть. И государство, и киношники должны идти в ногу со временем, работая с разными инструментами», - подытожил собеседник НСН.
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