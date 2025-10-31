Российские войска пресекли попытку ВСУ вырваться из окружения на лодках

В военном ведомстве указали, что всего за неделю украинские военные предприняли шесть попыток деблокировать окружённые подразделения ВСУ в районе населённых пунктов Нечволодовка, Петровка, Московка Харьковской области. Однако все он были сорваны ВС РФ.

Также российские войска не позволили украинской армии прорвать окружение со стороны населённого пункта Гришино (ДНР) и в населенном пункте Красноармейск (ДНР).

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении села Новоалександровка в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».