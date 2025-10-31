Российские войска пресекли попытку ВСУ вырваться из окружения на лодках

Вооружённые силы Украины (ВСУ) намеревались на лодках вырваться из окружения через реку Оскол, однако российские войска пресекли их попытки. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

Путин приказал военным пропустить иностранные СМИ в зоны окружения ВСУ

В военном ведомстве указали, что всего за неделю украинские военные предприняли шесть попыток деблокировать окружённые подразделения ВСУ в районе населённых пунктов Нечволодовка, Петровка, Московка Харьковской области. Однако все он были сорваны ВС РФ.

Также российские войска не позволили украинской армии прорвать окружение со стороны населённого пункта Гришино (ДНР) и в населенном пункте Красноармейск (ДНР).

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении села Новоалександровка в Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Минобороны РФВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры