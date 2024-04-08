«Выбирают мангу и Оскара Уайльда»: Подростков назвали самой читающей аудиторией

Рост сегмента подростковой литературы стал одним из главных трендов книжного рынка. Как сообщают «Известия», прошедшая с 4 по 7 апреля в Гостином дворе ярмарка Non/fiction наглядно это продемонстрировала. По данным сети книжных магазинов «Читай-город», наиболее активной читательской группой сегодня являются люди от 16 до 25 лет.

«Это поколение, которое не привыкло быть в тени, занимает активную жизненную позицию. Во многом на это повлияли социальные сети, где есть большой запрос на индивидуальность и личное мнение. Это мотивирует подростков много читать. Они увлекаются фэнтези, приключениями, романами и научной фантастикой. Также важно подчеркнуть, что именно подростки задали глобальный азиатский тренд — они смотрят аниме, корейские дорамы, читают мангу и китайское фэнтези. Этот тренд подхватили русскоязычные авторы и стали писать в таком же стиле. Среди них Люцида Аквила, Мосян Тонсю и Эл Моргот. Также подростки активно интересуются зарубежной классикой. Уже в юном возрасте читают «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Цветы для Элджернона» Дэниэла Киза. Большое влияние оказывают экранизации — положительный опыт просмотра фильмов по книгам мотивирует обращать внимание на первоисточник», - сообщили в компании.