«Выбирают мангу и Оскара Уайльда»: Подростков назвали самой читающей аудиторией

Читатели от 16 до 25 лет выбирают для себя разнообразие жанров, проявляя большой интерес к чтению, сообщили НСН в сети книжных магазинов «Читай-город».

Подростки выбирают для себя не только фэнтези и мангу, но и классическую мировую литературу, рассказали НСН в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

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Рост сегмента подростковой литературы стал одним из главных трендов книжного рынка. Как сообщают «Известия», прошедшая с 4 по 7 апреля в Гостином дворе ярмарка Non/fiction наглядно это продемонстрировала. По данным сети книжных магазинов «Читай-город», наиболее активной читательской группой сегодня являются люди от 16 до 25 лет.

«Это поколение, которое не привыкло быть в тени, занимает активную жизненную позицию. Во многом на это повлияли социальные сети, где есть большой запрос на индивидуальность и личное мнение. Это мотивирует подростков много читать. Они увлекаются фэнтези, приключениями, романами и научной фантастикой. Также важно подчеркнуть, что именно подростки задали глобальный азиатский тренд — они смотрят аниме, корейские дорамы, читают мангу и китайское фэнтези. Этот тренд подхватили русскоязычные авторы и стали писать в таком же стиле. Среди них Люцида Аквила, Мосян Тонсю и Эл Моргот. Также подростки активно интересуются зарубежной классикой. Уже в юном возрасте читают «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Цветы для Элджернона» Дэниэла Киза. Большое влияние оказывают экранизации — положительный опыт просмотра фильмов по книгам мотивирует обращать внимание на первоисточник», - сообщили в компании.

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Также в пресс-службе отметили, что литературу для подростков часто читают и люди от 25 лет.

«Еще в 2021 году мы заметили, что подростковая литература во многом является таковой номинально — её читают не только подростки, но и люди от 25 лет. Это связано с тем, что подростковая литература отражает актуальные темы, которые близки взрослым читателям — тема буллинга, сложных отношений с родителями и сверстниками, первая любовь, самоопределение. Чтение такой литературы помогает взрослым людям отрефлексировать переживания своей юности», - резюмировали в «Читай-городе».

Ранее сообщалось, что литература в жанре нон-фикшн заняла 27 позиций, или 54%, в рейтинге 50 бестселлеров России в 2023 году. На художественную литературу пришлось 16 наименований, или 32%, в топ-50, на детскую – лишь семь (14%). Общие продажи бестселлеров рейтинга оценили почти в миллиард рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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