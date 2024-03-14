Продажи книг Фрэнка Герберта выросли в России после выхода второй части «Дюны»
В России резко выросли продажи книг американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта после выхода в мировой прокат второй части «Дюны», сообщают «Ведомости».
В сети «Читай-город» с 7 по 13 марта было приобретено 2666 экземпляров романа «Дюна», что в 2,4 раза больше, чем за предшествующую неделю, сообщил ее представитель. При этом продажи электронных и аудиоверсий произведений писателя, по данным «Литрес», подскочили в 2,45 раза.
В российский прокат этот фильм не выходил, но часть кинотеатров показала сиквел «Дюны» по схеме «предсеансового обслуживания».
Ранее продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода фильма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru