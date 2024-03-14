Продажи книг Фрэнка Герберта выросли в России после выхода второй части «Дюны»

В сети «Читай-город» с 7 по 13 марта было приобретено 2666 экземпляров романа «Дюна», что в 2,4 раза больше, чем за предшествующую неделю, сообщил ее представитель. При этом продажи электронных и аудиоверсий произведений писателя, по данным «Литрес», подскочили в 2,45 раза.

В российский прокат этот фильм не выходил, но часть кинотеатров показала сиквел «Дюны» по схеме «предсеансового обслуживания».

Ранее продажи романа «Мастер и Маргарита» выросли в 2,5 раза после выхода фильма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

