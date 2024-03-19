В России вышел роман Теодора Драйзера «Это безумие»
В России 19 марта вышел ранее неизвестный роман Теодора Драйзера «Это безумие», сообщили НСН в издательской группе «Эксмо-АСТ».
Книга, которую писатель называл «первым правдивым из когда-либо написанных романов о любви», будет доступна в бумажном, электронном, и аудиоформате, уточнили в книжном сервисе «Литрес».
Драйзер является классиком мировой литературы. В числе его самых известных произведений «Американская трагедия» и трилогия о бизнесмене Фрэнке Каупервуде, в которую входят «Финансист», «Титан» и «Стоик».
В начале марта в России и других странах прошла «мировая премьера» последней книги знаменитого колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе». Шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что Маркес достаточно популярен в России, а также «мемичен»: фразы из его книг подходят для создания мемов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru