«Вселенная трансгуманизма»: Роман Пелевина «Круть» назвали событием в книжном мире

Писатель Виктор Пелевин уже 30 лет остается литературным феноменом, а его новый роман познакомит читателей с сибирскими приключениями спасителя «Вселенной трансгуманизма», рассказала в интервью НСН шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева.

В России 3 октября стартуют продажи 21-го романа Виктора Пелевина «Круть». Это произведение расширяет вселенную «Transhumanism Inc.» и связано с предыдущими книгами писателя «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин». Писарева объяснила, почему «Круть» называют самым ожидаемым романом осени.