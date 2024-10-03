«Вселенная трансгуманизма»: Роман Пелевина «Круть» назвали событием в книжном мире

Пелевин славится умением предвосхищать события и интересен даже тем, кто не читает книги, при этом его смешно сравнивать с Водолазкиным и Цыпкиным, сказала в эфире НСН Екатерина Писарева.

Писатель Виктор Пелевин уже 30 лет остается литературным феноменом, а его новый роман познакомит читателей с сибирскими приключениями спасителя «Вселенной трансгуманизма», рассказала в интервью НСН шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева.

В России 3 октября стартуют продажи 21-го романа Виктора Пелевина «Круть». Это произведение расширяет вселенную «Transhumanism Inc.» и связано с предыдущими книгами писателя «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин». Писарева объяснила, почему «Круть» называют самым ожидаемым романом осени.

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«Выход новой книги Пелевина – это событие в книжном мире. О нем пишут все медиа, даже не специализирующиеся на литературе, его имя знают даже те, кто книг не читает. Ждать по осени новую книгу Пелевина стало доброй литературной традицией. Это связано с тем, что Виктор Олегович – это единственный современный автор, который на протяжении 30 лет волнует читательскую аудиторию. В 1990-е и нулевые он славился тем, что умел делать прогнозы, предвосхищать события и давать комментарий нашей действительности. Он был точен и прозорлив, ему не было подобных, он был уникальным литературным феноменом. Стартовый тираж "Крути" – 100 тысяч экземпляров, что как бы намекает на то, какие надежды на него все еще возлагают издатели», - отметила шеф-редактор.

При этом она назвала «смешными» сравнения Пелевина с писателями Евгением Водолазкиным и Александром Цыпкиным, имена которых сегодня весьма популярны в России.

«Смешно ставить в один ряд Цыпкина, Пелевина и Водолазкина – это писатели совершенно разных категорий и величин. В числе топовых отечественных писателей помимо Пелевина я бы назвала Владимира Сорокина и Марию Степанову. При этом, при всей моей любви и бесконечном уважении к Степановой, надо признать, что она не настолько пользуется популярностью, как Виктор Олегович. Даже то, что ее роман вошел в шорт-лист Международного Букера, не сделал ее узнаваемым автором вне книжного мира», - посетовала шеф-редактор «ЛитРес».

Писарева также раскрыла некоторые подробности новой книги.

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«Вселенная Трансгуманизма хитро устроена. Это мир будущего, где все богатые люди могут обеспечить себе "баночное бессмертие". Маркус Зоргенфрей - "баночный" оперативник, специализирующийся на спецзаданиях. В "Путешествии в Элевсин" он спасал мир от кровожадного императора Порфирия и отправлялся в симуляцию Древнего Рима, а в «Крути» Маркус отправится в сибирскую ветроколонию, чтобы спасти вселенную от древнего зла. В этот раз планете угрожает царь динозавров Ахилл, мечтающий погрузить жителей в мезозойскую эру», - заключила собеседница НСН.

Писатель Александр Цыпкин ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о своих новых кинопроектах, признавшись, что ему нравится заниматься диджеингом, с которым он связывает «определенные надежды».

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ФОТО: пресс-служба Литрес
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